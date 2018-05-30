Украинская теннисистка Элина Свитолина победила во втором раунде Открытого чемпионата Франции Ролан Гаррос, обыграв теннисистку из Словакии Викторию Кужмову. Напомним, общий призовой фонд серии Grand Slam составляет 36 миллионов евро.

Кужмова - 87-я теннисистка мира.

Свитолина, которая является четвертой ракеткой планеты, провела на корте полтора часа.

Первый сет сложился для Свитолиной легче, ведь она позволила сопернице взять три гейма, в отличие от второй партии, где та выиграла четыре очка - 6:3, 6:4.

В третьем раунде (1/16 финала) украинской теннисистке будет противостоять 33-я ракетка мира, Михаэла Бузарнеску из Румынии.

В первом матче на Ролан Гаррос Свитолина смогла победить Айлу Томлянович в двух сетах, хотя в первой партии уступала оппонентке 1:5.

Как сообщала "Страна", Элина Свитолина победила на турнире WTA в Риме. Украинка разгромила первую ракетку мира Симон Халеп из Румынии со счетом 6:0.

Ранее "Страна" сообщала, что Элина Свитолина обыграла австралийку и вышла в четвертьфинал престижного турнира в Майами.