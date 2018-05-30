В Польше скончался чемпион Украины по мас-рестлингу Владислав Минич. Об этом говорится в сообщении Федерации мас-рестлинга Украины в социальной сети Facebook.

Фото: facebook.com

"Спортивную семью мас-рестлинга Украины постигла тяжелая утрата. Находясь на работе в Польше, скончался атлет Херсонской федерации мас-рестлинга Владислав Минич - чемпион Украины, бронзовый призер финала Кубка Мира 2017 года в весе до 60 кг", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что семья умершего столкнулась с проблемой доставки тела спортсмена из Польши, где он работал, на родину - в Украину. Федерация открыл сбор средств для помощи семье Владислава Минча.

Однако вскоре в соцсети появился следующий пост о том, что проблема с доставкой тела решена и сбор средств федерацией мас-рестлинга прекращается.

Также сообщается, что спортсмен внезапно умер в выходной день, находясь на рыбалке.

Фото: facebook.com

"По предварительным сообщениям причиной смерти стал тромб, закупоривший сосуд. Было бы правильным точную информацию о диагнозе и причинах смерти запрашивать в компетентных медицинских органах, а также у представителей правоохранительной системы", - говорится в сообщении.

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