Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир сообщил, что выезжает в Киев в связи с убийством журналиста Аркадия Бабченко, которого застрелили 29 мая у порога киевской квартиры.

Об этом Дезир сообщил в своем микроблоге в Twitter.

"Я на пути в Киев в связи с убийством Аркадия Бабченко. Встречусь с его коллегами, выражу поддержку и солидарность с журналистским сообществом в Украине после этого ужасного преступления", - написал Дезир.

Фото: twitter.com/harlemdesir

Как сообщала "Страна", знакомые убитого российского журналиста Аркадия Бабченко рассказали, что происходило 29 мая в день его убийства.

Эпицентром убийства стала панельная многоэтажка на левом берегу по улице Никольско-Слободской. Здесь на 8 этаже проживал оппозиционный российский журналист Аркадий Бабченко, который в начале 2017 года покинул РФ (заявив об угрозах его жизни и безопасности), и поселился в Киеве. "Страна" разбиралась, кто и почему мог застрелить в Киеве российского журналиста Бабченко.