Пока нет ясности, где продолжит карьеру после своего ухода из Шахтера форвард Факундо Феррейра.

Зато стало ясно, что он не уедет в Бразилию, а подыскивает себе клуб в Западной Европе. Феррейра отказался переходить в Сантос, пояснив свое решением тем, что не хочет покидать Европу в ближайшее время.

Об этом сообщает Sportarena со ссылкой на Globo Esporte.

Свою заинтересованность в услугах форварда проявляли Эспаньол, Андерлехт, ЦСКА, Спартак и Фенербахче. Сам футболист склонен к тому, чтобы перейти в клуб, представляющий сильный европейский чемпионат.

Напомним, что Феррейра - лучший бомбардир минувшего сезона в УПЛ, в чемпионате Украины он забил 21 гол. 27-летний аргентинец стал также и лучшим голеадором Шахтера. На его счету 30 голов в 42 поединках во всех турнирах.

Факундо Феррейра перешел в Шахтер летом 2013 года. За его трансфер дончане заплатили Велес Сарсфилду 9 миллионов евро.

Ранее "Страна" сообщала, что в последнем клубном рейтинге УЕФА Шахтер на 14 месте, а Динамо - на 23-й позиции.