В воскресенье, 3 июня, с 08:00 до 15:00 в Киеве традиционно состоится "Пробег под каштанами". В связи с мероприятием в этот день с 08:00 до 15:00 ограничат движение всех видов транспортных средств по маршруту пробега.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Маршрут благотворительного пробега следующий:

Михайловская площадь - Владимирский проезд - Софийская площадь - ул. Владимирская - ул. Богдана Хмельницкого - ул. Крещатик - Майдан Независимости и в обратном направлении.

Также для монтажа и демонтажа сценических конструкций с 9:00 2 июня по 15:00 3 июня ограничат движение на Михайловской площади и с 21:00 2 июня по 15:00 3 июня - на Владимирском проезде.

Департамента транспортной инфраструктуры поручено внести изменения в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта.

В 26-м марафоне "Пробег под каштанами" примут участие более 10 тысячи человек. Средства, собранные в рамках проекта, направят на приобретение необходимого оборудования и расходных материалов для Центра детской кардиологии и кардиохирургии МОЗ Украины.

За 16 лет благодаря пробега удалось собрать для детей, больных пороки сердца, почти полмиллиона долларов.

Напомним, что полумарафон 8th Nova Poshta Kyiv Half Marathon сняли с высоты птичьего полета.

Как сообщала "Страна", в Киеве в мае отпраздновали День Европы.