Улицы и метро Парижа ушли под воду в результате мощных ливней
В Париже в результате сильных ливней затопило ряд улиц и станций метрополитена. Об этом сообщает издание The Local.
Уровень воды на некоторых улицах французской столицы достиг 30 сантиметров. Отмечается, что из-за подтопления подземки поезда метрополитена не останавливаются на некоторых станциях. В некоторых частях города уровень воды поднимается на два миллиметра в минуту.
#orage #paris pic.twitter.com/0vQ3elKOwK— Sandrine (@apprentiscrea) 29 мая 2018 г.
#orage #paris pic.twitter.com/0vQ3elKOwK— Sandrine (@apprentiscrea) 29 мая 2018 г.
Очевидцы делятся в соцсетях фото и видео наводнения в Париже. На опубликованных материалах видно, что станции метро серьезно затоплены, а люди медленно пробираются к выходам из подземки.
Si vous prenez le #métro ce soir n’oubliez pas vos bottes !@ClientsRATP #paris #Orage pic.twitter.com/vR9Uoa0WAt— Olivier A Tom (@Olivier_Tomm) 30 мая 2018 г.
On ne m’avait pas prévenu que la mousson arrivait désormais jusqu’à Montparnasse #Paris #orage #inondations pic.twitter.com/N9rvz3XXDb— Pascal GUENEE (@PascalGuenee) 29 мая 2018 г.
Ранее "Страна" писала о том, что бушующий в США шторм Альберто ослаб до уровня тропической депрессии.
Также мы сообщали, что ураганный ветер сдул с полосы самолет в аэропорту Астаны.