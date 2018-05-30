В Париже в результате сильных ливней затопило ряд улиц и станций метрополитена. Об этом сообщает издание The Local.

Уровень воды на некоторых улицах французской столицы достиг 30 сантиметров. Отмечается, что из-за подтопления подземки поезда метрополитена не останавливаются на некоторых станциях. В некоторых частях города уровень воды поднимается на два миллиметра в минуту.

Очевидцы делятся в соцсетях фото и видео наводнения в Париже. На опубликованных материалах видно, что станции метро серьезно затоплены, а люди медленно пробираются к выходам из подземки.

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