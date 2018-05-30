Сегодня во многих украинских школах прозвенел последний звонок. Некоторые учебные заведения провели линейки еще 25 мая. Что касается выпускных вечеров, то в Украине официальной и общепринятой даты для их празднования - нет. Все на усмотрение администрации школ, но рекомендуемые даты проведения в этом году - от 25 мая до 24 июня.

Фотокорреспонденты "Страны" посмотрели, как по традиции в последний учебный день школьники купаются в фонтанах на Майдане Независимости.

Многие выпускники были на последнем звонке в вышиванках, фото: Аркадий Манн, "Страна"

После линейки сотни выпускников отправились в город. Обычно этот день отмечают в центре Киева - например на Майдане, Крещатике или зеленых зонах вроде Арки Дружбы Народов, Парка Славы и ботанических садов.

Парни заходят в фонтан "помочить ноги", фото: Аркадий Манн, "Страна"

Также среди 11-классников популярно искупаться в фонтане на площади возле Дворца Спорта и ДК "Украина". Некоторые залезают в чашу с водой в Мариинском парке.

В фонтанах купаются и в платьях, и в джинсах, фото: Аркадий Манн, "Страна"

К выпускникам в фонтаны заходят и просто прохожие, которые хотят охладиться, фото: Аркадий Манн, "Страна"

Кстати, традиция купаться в фонтанах появилась сравнительно недавно. Таким образом, молодежь в прямом смысле слова "обмывает" свой выпуск.

Выпускники, которые закончили 11 класс, по негласной традиции после школьной линейки идут нарядные в центр города и купаются в фонтанах, фото: Аркадий Манн, "Страна"

Школьницы в фонтане напротив Главпочтампта, фото: Аркадий Манн, "Страна"

Кстати, одиннадцатиклассники получат аттестаты после сдачи ВНО и получения его результатов — после 21 июня.

Напомним, как писала уже "Страна", в этом году дочки Порошенко выпустились из колледжа в Великобритании.

Дочки Порошенко среди выпускников "Конкорд колледжа", фото: concordcollegeuk.com

Дочки-двойняшки президента учились сразу в двух странах. Александра и Евгения были ученицами столичного Кловского лицея иностранных языков №77.

Женя Порошенко (посредине) на выпускном, фото: instagram.com

По информации "Страны", дочки президента будут поступать в один из вузов Великобритании. Это и не удивительно, ведь на данный момент Concord College занимает почетное четвертое место по уровню академической подготовки учеников среди школ этой страны. Выпускники поступают в Оксфорд и Кембридж, LSE и Imperial College, Университет Лондона и многие другие высшие учебные заведения по всей Европе.