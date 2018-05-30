Украинские стартаперы в соцсетях взорвались критикой в адрес премьер министра Владимира Гройсмана, который поспешил разрекламировать щедрую реформу для новорожденных, прикрепив к посту в Twitter российский экземпляр Baby Box.

Премьер сообщил, что с 1 сентября украинцам при рождении ребенка будет полагаться специальный детский набор "беби-бокс" от государства. А с 1 января 2019 года Кабмин вводит ежемесячные выплаты компенсаций за наем няни в размере около 1500 гривен до 3-летнего возраста малыша.

"С сентября каждая мама, которая родит ребенка, получит от государства пакет малыша. Он будет содержать все необходимое для ребенка на первых порах. Собран с любовью. Сотни тысяч украинских семей получат такую помощь", - пишет Гройсман.

Фото: twitter.com/VGroysman

В соцсетях припомнили премьеру, что Украина еще в 2014 году запустила проект Baby Box Ukraine. Первыми, кто рассказал об этом в Украине стали Елена Мацеха и Анастасия Ляхова. Их стартап назывался "Полезная коробка для мамочек".

"Сегодня утром я получила сообщение с ссылкой на пост, что в нашей стране с 1 сентября каждая мама будет получать Baby Box с наполнением на 5 000 гривен. Моему счастью не было придела, я искренне радовалась тому что "этот день настал"! НО, как всегда есть НО! Я же знаю все проекты Baby Box в мире, без преувеличения. Каждый дизайн бокса, и даже большинство основателей ЭТИХ проектов.

И знаете что, боксы, которые изображены на картинке в twitter в Гройсмана - это Russian Baby Box. Чем же russian baby box лучше? Что мешает сделать их у нас?

Наши боксы стоимостью в 5000 грн были наполнены более 40 единицами товаров, украинского и американского наполнения, высочайшего качества. Мне правда больно это видеть", - с негодованием пишет автор идеи.

Фото: Anastasiia Liakhova/YouTube

Вот, что предлагали украинские разработчики. Видео снято в 2015 году.

Сами "беби-боксы" придумали в Финляндии еще в 1938 году. Но там можно выбрать - взять деньги или коробку с подарками.

Как сообщала "Страна", население Украины сократилось с января еще на 64 тыс человек.

Также Украина стремительно стареет и через 10 лет каждый четвертый житель страны будет старше 60 лет.