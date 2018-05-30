Звездный форвард сборной Аргентины и "Барселоны" Лионель Месси поставил жирную точку во всех слухах о своем переходе из "Барсы" в другой еврочемпионат. Он заявил, что останется в "Барселоне", а карьеру профессионального футболиста завершит на Родине.

Об этом передает The Sun.

Напомним, что в европейских СМИ активно муссировались слухи, что Месси может перейти во французский ПСЖ.

"Каждый раз я все больше и больше убеждаюсь в том, что "Барселона" будет единственной европейской командой в моей карьере. В Аргентине я хотел бы сыграть полгода или провести несколько матчей за "Ньюэллс Олд Бойз", - сказал Месси.

Напомним, что Лионель Месси выступает за "Барселону" с 2003 года. За это время он девять раз становился чемпионом Испании, пять раз - обладателем Кубка Испании и четыре раза победителем Лиги чемпионов. Аргентинец является пятикратным обладателем "Золотого мяча". В составе сборной Аргентины Месси выиграл летние Олимпийские игры 2008 года в Пекине. Нападающий принимал участие в трех чемпионатах мира, лучший результат аргентинцы показали в 2014 году в Бразилии, когда завоевали серебряные медали, а Месси был признан лучшим игроком турнира.