Полиция Киева опубликовала шутливое фото с гримасничанием актеров из сериала "Супер копы".

Снимок опубликован в Instagram. "Конкурс на "наикрутейший" комментарий объявляется открытым", - сказано в сообщении.

Читатели не поскупились на отзывы, а многие не оценили шутку.

"Когда бабушка перетянула палкой по лицу", - пишет ilyaandreev.

"Истинное лицо нашей полиции!", - добавляет spoolmax.

"Когда пошел на пластическую операцию и врач немного перестарался", - сообщает katlen1045.

А savage_knave считает, что это "тот момент когда проверил перцовку на себе, и немножко попало на друга".

При этом среди комментаторов нашлись и те, кто поддержал шутку. Так, пользователь vitaliy_k написал: "Кругом "зрада" у людей. Только это актеры комедийного сериала".

А девушка под ником blond_007_ пишет: "Какие у нас четкие комментаторы!!! Дай только повод кого-то обсудить и рассказать,что и кому делать) Люди это Ярослав Герус и Тарас Цимбалюк , они же Ослянский и Баранов из сериала "СуперКопы"!!!"

Фото: instagram.com

Ранее "Страна" сообщала о чем говорят копы, когда их никто не слышит.

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