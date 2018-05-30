После заявлений о российском следе в убийстве журналиста Аркадия Бабченко со стороны некоторых украинских политиков, в Кремле заявили, что подобные высказывания - это верх цинизма.

Об этом сообщает Газета.Ru.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что вместо проведения расследования об обстоятельствах смерти журналиста Киев делает русофобские заявления.

"На фоне такого жестокого убийства вот так русофобски сотрясать воздух вместо того, чтобы говорить о необходимости проведения тщательного и беспристрастного расследования", - заявил Дмитрий Песков.

Аркадий Бабченко - автор четырех книг в жанре военной прозы и сотен репортажей из горячих точек. Работал военным корреспондентом "Московского комсомольца", сотрудничал с телеканалами НТВ, "Первый канал", ТВЦ.

Он был найден застреленным в Киеве 29 мая.

Напомним, что ранее "Страна" разбиралась, кто и почему застрелил в Киеве российского журналиста Бабченко.

Также мы ведем онлайн-репортаж о событиях вокруг гибели известного российского журналиста.