Полиция Испании отпустила основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера после дачи показаний. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Он был задержан, его опросили, проверили ордер, но он не имел надлежащей юридической силы", - заявили в полиции.

Ранее Браудер написал в своем твиттере, что его задержала полиция Испании по ордеру Интерпола.

Браудеру не говорили, в какое отделение его везут.

Напомним, в декабре прошлого года суд в Москве заочно приговорил Браудера к девяти годам заключения.

Отметим, что ранее Интерпол неоднократно отказывал России в аресте Браудера.

Напомним, Уильям Браудер был работодателем аудитора Сергея Магнитского, который скончался в СИЗО "Матросская Тишина" в России в 2009 году. С 1995 по 2007 год Браудер был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России.

Как сообщала "Страна", ранее власти США аннулировали визу британского миллиардера Браудера.