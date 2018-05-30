В Луцке автоледи-блондинка покусала полицейского. Фото, видео
В Луцке пьяная 31-летняя женщина-водитель 30 мая покусала полицейского.
Об этом говорится в сообщении патрульной полиции Волыни.
Полицейские заметили на улице Героев УПА, что водитель микроавтобуса имеет признаки алкогольного опьянения.
При проверке было установлено, что у женщины 2,95 промилле алкоголя, что в 14 раз превышает допустимую норму.
При общении с полицейскими женщина укусила одного из них за левую руку.
Патрульный был доставлен для оказания медицинской помощи в больницу с кусаной раной предплечья.
Фото: facebook.com/lutskpolice
От госпиталиции отказался.
Женщина задержана, ведется расследование.
Видео: youtube.com
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