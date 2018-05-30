В Луцке пьяная 31-летняя женщина-водитель 30 мая покусала полицейского.

Об этом говорится в сообщении патрульной полиции Волыни.

Полицейские заметили на улице Героев УПА, что водитель микроавтобуса имеет признаки алкогольного опьянения.

При проверке было установлено, что у женщины 2,95 промилле алкоголя, что в 14 раз превышает допустимую норму.

При общении с полицейскими женщина укусила одного из них за левую руку.

Патрульный был доставлен для оказания медицинской помощи в больницу с кусаной раной предплечья.

Фото: facebook.com/lutskpolice

От госпиталиции отказался.

Женщина задержана, ведется расследование.

Видео: youtube.com

Ранее "Страна" сообщала, что под Киевом поймали нарушителя-шутника, за которым бегала полиция. Им оказалась девушка. Фото. Видео.

Также в Луцке избили женщину-полицейскую, приехавшую на вызов об избиении.