Десять украинских студентов попали в ДТП в польской столице - Варшаве. Как сообщает TVN 24, молодые люди возвращаясь с вечеринки, все они ехали в одном легковом автомобиле.

Инцидент произошел в понедельник, 28 мая. Водитель Mercedes не справился с управлением и врезался в фонарь на кольцевой развязке. На месте аварии остановилось движение и были повреждены трамвайные пути.

В результате ДТП пострадали восемь человек. Все они были пассажирами одного автомобиля. При этом пассажиров в салоне было вдвое больше, чем разрешено: трое ехали на переднем сиденье, пять - на заднем и еще двое - в багажнике.

Чтобы вытащить людей из багажника, пожарные использовали специальное оборудование. Несмотря на сильные повреждения автомобиля, пострадавшие отделались легкими травмами.

Все десять человек – студенты из Украины в возрасте около 20 лет. Они учатся в Варшаве. Молодежь возвращалась в три часа ночи с вечеринки на берегу Вислы.

Фото: tvnwarszawa.tvn24.p

Водителя задержали, однако он не признает, что был за рулем автомобиля. У него взяли кровь для анализа на содержание алкоголя и наркотиков.

Если прокурор решит, что водитель поставил под угрозу жизнь пассажиров, то ему, кроме потери прав, грозит лишение свободы сроком до 10 лет.

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