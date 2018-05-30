В среду, 30 мая, в финском городе Вааса прошла жеребьевка чемпионата Европы по футболу для юношеских команд (U-19). Сборная Украины попала в группу "В" вместе с командами Турции, Франции и Англии.

Об этом сообщает официальный Twitter УЕФА.

В группе А сыграют Финляндия, Португалия, Италия и Норвегия.

Фото: twitter.com/UEFAcom

Финальный турнир Евро-2018 пройдет этим летом, с 16 по 29 июля, в Финляндии. По две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфинал, а далше матчи на вылет.

Этот Евро-2018 будет одновременно и отборочным этапом для Европы на ЧМ-2019 для игроков до 20 лет. Мировое первенство пройдет в Польше.

Ранее "Страна" сообщала, что сборная Украины разделилась на команду Ярмоленко и команду Селезнева.

Также мы рассказывали, что в новом рейтинге ФИФА сборная Украины вошла в топ-30 лучших команд мира.