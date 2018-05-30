Во Львове неизвестный человек сообщил о возможном заминировании ряда бизнес-центров. Напомним, аналогичное сообщение поступало накануне, минирование пяти бизнес-центров 29 мая не подтвердилось.

Об этом сообщает Львовский сайт 032.

По словам полицейских, аноним сообщил о заминировании 9 бизнес-центров. Три здания расположены на улице Научной, два - на Промышленной, другие - на улицах Героев УПА, Зеленой, Богдана Хмельницкого и Шевченко.

Правоохранители проверяют информацию о заминировании бизнес-центров, на места событий выехали эксперты-взрывотехники, кинологи и следственно-оперативные группы.

Правоохранители будут эвакуировать людей и обследовать офисные помещения и прилегающие к ним территории.

Как сообщала "Страна", во Львове в апреле два дня подряд "минировали" три бизнес-центра.

Напомним, полиция закрыла сразу пять станций метро в Киеве из-за звонка о минировании.