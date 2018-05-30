В четверг, 31 мая, на Национальном молитвенном завтраке в Киеве с речью выступит американский актер, брат актера Алека Болдуина Стивен.

Об этом сообщает "Интерфакс Украина".

"Если мы будем молиться и сосредоточимся на позитивном, то в Украину придет новый день, и это уже началось. Это будущее позитивности и потенциала… Новая Украина строится, Украина, которая сможет насладиться миром, радостью и надеждой. Я верю, что этого можно достичь, но не через власть и силу, а через любовь и доброту", - сказал Болдуин на пресс-конференции в Киеве.

На завтраке ожидается присутствие более 700 гостей. В том числе Петра Порошенко, Владимира Гройсмана, патриарха Филарета.

Ожидается, что на молитвенном завтраке будет присутствовать большая международная делегация из 15 стран мира, в частности, депутаты из Канады, ЕС, делегаты ПАСЕ, конгрессмены.

VII Национальный молитвенный завтрак, приуроченный празднованию 1030-летия крещения Киевской Руси-Украины состоится 31 мая в международном конгресс-центре "Украинский дом".

Фото: google.com.ua

Стивен Болдуин - американский актер. Младший из четырех братьев-актеров Болдуинов.

В 2001 году переосмыслил свою жизнь и стал христианином. Выпустил книгу под названием "Необычный подозреваемый", в которой подробно освещаются его личная жизнь, карьера, дни злоупотребления наркотиками и то, как он стал возрожденным христианином после атаки Башен-близнецов 11 сентября 2001 года.

Организовал несколько христианских миссий, ведет активную евангельскую работу.

Ранее "Страна" писала, как украинцы тратят деньги на лоббизм в США и дает ли это какой-то эффект.

Как сообщала "Страна", Ксения Собчак назвала молитвенный завтрак с Трампом бессмысленным мероприятием.