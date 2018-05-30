Украинские болельщики все-таки смогут увидеть на ТВ матчи чемпионата мира по футболу, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

После сложного переговорного процесса телеканал Интер приобрел пакет трансляций чемпионата мира у Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ), об этом сообщил "Стране" источник на "Интере".

Напомним, что НОТУ выкупила права на показ ЧМ-2018 еще в 2010 году, но впоследствии отказалась показывать турнир по политическим соображениям.

Также и специализированные каналы Футбол 1 и Футбол 2 отказалась транслировать матчи Мундиаля из-за кризиса в украино-российских отношениях.

Напомним, что в середине мая в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о запрете показа ЧМ-2018, однако не смогли найти необходимого количества голосов для включения его в повестку дня.