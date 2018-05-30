Более десятка международных организаций по оказанию гуманитарной помощи оказались вовлечены в скандал, который серьезнее, чем домогательства в Голливуде. Речь идет о сексе в обмен на гуманитарную помощь.

Об этом говорится в закрытом докладе ООН, который прочитала британская пресса. 84-страничный документ был подготовлен исследователями в Западной Африке для Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Причем еще в 2001 году.

В нем было выявлено более 40 организаций помощи, работники которых сексуально эксплуатировали детей-беженцев, сообщает The Times. Они выдавали им еду, лекарства и одежду лишь в обмен на секс.

"Страна" собрала всю информацию об этом скандале, который показывет изнанку громко рекламируемой в мире гуманитарной деятельности.

От ООН до "Врачей без границ" и Красного креста

Список организаций, которые вынуждали беженцев заниматься проституцией, впечатляет.

Многие из них - локального характера. Но в список вошли также 15 крупный международных институций, включая Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев и Всемирную продовольственную программу.

Из другой "крупной рыбы" - британские благотворительные организации "Спасите детей" и "Мерлин". Есть в докладе и такие НПО, как "Врачи без границ", "Международный уход", Международный комитет спасения, Красный Крест и Норвежский совет по делам беженцев.

Сейчас в Британии начато расследование инцидента об использовании проституток работниками организации Oxfam на Гаити после землетрясения 2010 года. А теперь подоспела информация по Западной Африке.

В докладе говорится, что работники гуманитарных организаций были "среди главных сексуальных эксплуататоров детей-беженцев, часто используя гуманитарную помощь и услуги, предназначенные для оказания помощи беженцам, в качестве инструмента эксплуатации".

Еда, масло, доступ к образованию, пластиковая пленка для приютов обменивались на секс. А семьи чувствовали, что им придется уступить своих дочерей, чтобы свести концы с концами, пишет издание.

"Килограмм за секс"

В течение шести недель в октябре и ноябре 2001 года группа исследователей посетила лагеря беженцев в реках Мано в Западной Африке - Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне - для изучения масштабов сексуальной эксплуатации детей.

Они были потрясены тем, что услышали. "Я вспоминаю сильное чувство стыда за то, что гуманитарный персонал был замешан в этом - учитывая, что я была членом той же команды", - вспоминает Кристин Липохар, соавтор доклада.

"В этом сообществе никто не может получить смесь соевой кукурузы (основной продукт питания) без секса. Они говорят "килограмм за секс"", - цитируют авторы доклада слова женщин из лагеря в Гвинее.

В Либерии девочка-подросток сказала: "Эти работники НПО умны, они используют пищу в качестве приманки, чтобы заставить вас заниматься сексом с ними".

Секс требовали в обмен не только на еду, но для доступа к учебным занятиям, учебникам и карандашам, мылу, обуви, материалам для приютов и сезонной работе. Иногда девочкам прямо платили деньги. Впрочем, "деньги" - это громко сказано: оплата была эквивалентна 10 центам США.

Лидер беженцев в Гвинее сказал авторам доклада: "Если вы видите, как молодая девушка уходит с пакетом, вы точно знаете, как она его получила".

"Если в вашей семье нет девушки, ваша семья бедствует"

Исследовательская группа 2001 года опросила полторы тысячи человек и зафиксировала 67 случаев эксплуатации и надругательств. При этом "беспрецедентная власть" была сосредоточена в руках местных сотрудников НПО - в то время как международные чиновники редко покидали свою штаб-квартиру.

Сообщалось, что мужчины-сотрудники часто занимались обменом гуманитарной помощи на секс с девочками до 18 лет.

Многие их родители рассказали, что единственный способ свести концы с концами в лагерях беженцев - это позволить эксплуатировать свою дочь-подростка. "Если в вашей семье нет девушки, ваша семья бедствует", - сказала одна женщина в Сьерра-Леоне.

В докладе говорилось о "кодексе молчания" среди сотрудников гуманитарных миссий, которые никуда не сообщали о насыщенной сексуальной жизни своих коллег. А беженцы не могут сообщить о преступлениях - ведь им приходится обращаться все к тем же преступникам.

"Сотрудники местных и международных НПО, а также агентства ООН относятся к числу главных сексуальных эксплуататоров детей-беженцев", - говорится в докладе.

Реакция

Доклад об этом лег на стол Верховного комиссара по делам беженцев в Женеве. И первые подробности о нем просочились в прессу еще в 2002 году.

Этот вопрос даже обсуждался на Генеральной Ассамблее ООН, а учреждения по оказанию помощи разработали новые кодексы поведения.

Однако в то же время верховный комиссар ООН Рууд Любберс поставил под сомнение выводы доклада. Асмита Наик, еще одна из авторов отчета, что он провел "очень негативную кампанию против отчета".

Любберс, который подал в отставку в 2005 году в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах, попросил ООН провести отдельное расследование. Он сообщил, что "широкое распространение сексуальной эксплуатации беженцев не подтверждено".

Исследователи при этом заявили, что "число задокументированных заявлений является критическим показателем масштаба проблемы".

По данным издания The Times, менее 10 человек были уволены после этих секс-скандалов - и никто не был привлечен к ответственности.