Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд осудил убийство российского журналиста Аркадия Бабченко, которого застрелили вчера вечером в киевской квартире.

Об этом Ягланд сообщил в Twitter.

"Мы решительно осуждаем убийство журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. Его должны быстро расследовать", - написал он.

Также генсек Совета Европы отметил, что в Европе увеличивается количество нападений на журналистов.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы остановить эту тенденцию, представляет угрозу для демократии", - добавил Ягланд.

Фото: twitter.com/TJagland

Аркадий Бабченко - автор четырех книг в жанре военной прозы и сотен репортажей из горячих точек. Работал военным корреспондентом "Московского комсомольца", сотрудничал с телеканалами НТВ, "Первый канал", ТВЦ.

Напомним, в ОБСЕ призвали Украину провести немедленное и тщательное расследование убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

По словам журналистки Ирины Ромалийской, Аркадию Бабченко ранее поступали угрозы в Facebook. "Он всегда говорил, что в России ему небезопасно, говорил, что ему угрожали. Здесь же он говорил, что ему постоянно идут угрозы и в Facebook, и в комментариях в соцсети, но он на это не реагировал. Знаю, что он пытался получить вид на жительство в Праге", - заявила она в эфире телеканала ATR.