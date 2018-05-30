Правительство на заседании в среду, 30 мая, снова приняло решение отложить повышение цен на газ для населения.

Об этом пишут "Украинские новости".

В связи с этим правительство продлило до 1 августа (т.е. на два месяца) действие специальных обязательств "Нафтогаза Украины" и областных газопоставляющих компаний поставлять населению и теплопоставляющим предприятиям.

Таким образом, цена газа для поставок населению с 1 июня не изменится и останется на уровне 4942 гривен за тысячу кубических метров. С учетом НДС и других сборов эта сумма составляет 6958 гривен.

В подготовленном на рассмотрение правительства проекте соответствующего решения говорится, что переговоры с Международным валютным фондом о приведении цены на природный газ до уровня импортного паритета еще продолжаются.

В соответствии с обязательствами Украины перед МВФ, повышение цен на газ должно было состояться еще 1 апреля.

Ранее "Страна" сообщала, что плюс 50% к платежкам. Чем обернется для украинцев новое повышение цены на газ.

Также цены на газ для украинцев вырастут на 70%, - глава Нацкомиссии