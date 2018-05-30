Знакомые убитого в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко рассказали, что происходило 29 мая в день его убийства.

Об этом пишет "Медуза".

По словам Юрия Мацарского, друга и коллеги Аркадия Бабченко, 29 мая тот вернулся в Киев после небольшого отпуска, проведенного за городом. Вечером Бабченко и его жена Ольга, приехавшая к нему из Москвы, планировали пойти в гости.

Юрий Мацарский говорит, что не может связать убийство журналиста с каким-то конкретным материалом, над которым тот работал. Он добавил, что не может вспомнить, чтобы Бабченко в последние месяцы говорил о слежке или о чем-то еще подозрительном. "Наоборот, он был бодрым и веселым. Говорил, что много работы, много планов. Все собирался написать книгу, никак не доходили руки", - рассказал Мацарский.

По его словам, книга должна была основываться на публикациях о войне на востоке Украины.

Бабченко уехал из России в феврале 2017 года после угроз. Несколько месяцев провел в Праге, еще несколько - в Израиле. С апреля 2017-го жил и работал в Киеве. В доме на Никольско-Слободской он провел всего несколько месяцев. Бабченко, говорят его друзья, довольно долго искал жилье в Киеве и очень радовался, когда нашел эту квартиру - ему понравился район на берегу реки. Друзья говорят, что об этой квартире знал довольно узкий круг людей.

Однако недавно Бабченко повредил колено, поэтому меньше передвигался по городу - и начал активнее приглашать к себе в гости.

Полиция заявила, что не получала заявлений от Аркадия Бабченко об угрозах.и что он никогда не обращался с просьбой предоставить ему охрану.

Напомним, что "Страна" ведет онлайн-репортаж о событиях вокруг гибели известного российского журналиста.

"Страна" разбиралась, кто и почему мог застрелить в Киеве российского журналиста Бабченко.