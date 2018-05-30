В Украине в период с 21 по 27 мая корью заболели 1344 человек, в том числе 812 детей.

Об этом сообщил Центр общественного здоровья (ЦОЗ) при Министерстве здравоохранения Украины.

В целом с начала года корью заболело 18144 человек, в том числе 10766 детей. За это время от осложнений, вызванных заболеванием, погибло девять человек – шестеро детей и трое взрослых.

Лидируют по количеству случаев заболеваемости корью Львовская (2399 человек), Закарпатская (2377 человек) и Ивано-Франковская (2280 человек) области.

В свою очередь в Министерстве здравоохранения акцентировали внимание на необходимости вакцинации и отметили, что по состоянию на 24 мая в областях было в наличии 980 тыс. доз вакцины от кори, паротита, краснухи (КПК).

Ранее "Страна" сообщала, что в Минздраве назвали "совпадением" смерти 18 детей после прививок в прошлом году.

Также в Минздраве пугают, что вспышка кори не угасает и призывают вакцинироваться.