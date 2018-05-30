В Японии успешно запустили стартап JXPress - это новостной сервис, который состоит исключительно из разработчиков и инженеров. Новости здесь компонуют роботы. Об этом сообщает Bloomberg Technology.

Бесплатный агрегатор NewsDigest начал конкурировать с известными мировыми изданиями.

Японский JXPress - сочетание соцсетей и искусственного интеллекта.

Основателем сервиса является Кацухиро Йонешиге, который вместе с командой применил машинное обучение для поиска новостей в соцсетях с формированием отчетов на их основе.

В качестве примера оперативности эксперты называют новость о смерти сына лидера КНДР Ким Чен Нама, убитого 13 февраля 2017 года. Первым масштабную новость сообщил именно JXPress, опередив крупнейшие издания на полчаса.

По словам главы стартапа, FastAlert отфильтровывает 99% ложных сенсаций.

Сейчас JXPress занимает 8 позицию в Японии среди новостных сервисов Apple Store. В сравнении с прошлым годом объем продажи двух ключевых услуг стартапа вырос на 613%.

Однако есть и опасности быстрого развития компании. По словам Йонешиге, на их успех могут повлиять правила пользования контентом в соцсетях. Недавно из-за такого рода обновлений стартапу пришлось исключить из своих поисков публикации Instagram.

Как сообщала "Страна", в Китае запускают виртуальные удостоверения личности, которые можно хранить в смартфонах.

Также "Страна" писала, что в Китае робот-журналист написал свою первую статью за 1 секунду.