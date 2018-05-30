НАБУ и САП ведут расследование по делу нардепа Рабиновича о махинациях при продаже земельных участков.

Об этом в своем Facebook сообщил коллега Рабиновича по Раде, народный депутат от БПП Сергей Каплин. И выложил документ за подписью первого заместителя главы НАБУ Углавы.

"Сделку Рабиновича по отмыванию средств при продаже земли взяли в производство, которое расследует НАБУ по моим заявлениям.

Жена Вадима-Давида Рабиновича получила "гарантийный платеж" от российского бизнесмена Фукса - 22 миллиона за землю, которая стоит в 18 раз дешевле! А потом заняла часть денег своему мужу - вот и схема легализации грязных доходов двойного гражданина.

Детективы НАБУ исследуют и эти факты. Напомню, что по действиям Рабиновича уже открыты 5 уголовных производств. У САП и ГМС также есть исчерпывающие доказательства его двойного гражданства. Поэтому скоро Вадим-Давид будет лишен украинского паспорта и снова сядет в тюрьму за незаконное обогащение и свои махинации", - написал Сергей Каплин.

Фото: facebook.com/kaplins

Напомним, ранее "Страна" сообщала о том, что Рабинович указал в декларации получения его женой задатка в 22,5 млн гривен от Фукса.

Сам Рабинович отрицает все обвинения и называет их провокацией его политических противников.