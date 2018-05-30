Актриса Анджелина Джоли принимает участие в съемках сиквела сказки "Малефисента". Ее коллега по съемочной площадке актриса Эль Фаннинг поделилась селфи, на котором запечатлела Джоли в образе главной героини с ее эффектным головным убором.

Фото с первого бекстейджа можно увидеть в Instagram-аккаунте Эль Фэннинг.

На первом фото - Джоли в белом халате и солнцезащитных очках, на ее голове - знаменитые рога, обтянутые кожей.

Фото: ellefanning/Instagram

Официальных кадров студия Walt Disney Pictures не публиковала. На "неофициальной" карточке, где актрисы смеются в банных халатах, можно увидеть, что образ Джоли в сиквеле не изменится: она снова будет носить впечатляющие черные рога волшебницы с непростой судьбой.

Напомним, первая "Малефисента" вышла в прокат в 2014 году. Ранее в этом году стало известно, что Анджелина Джоли снова сыграет Малефисенту, сделав исключение для этой франшизы. Известно, что Джоли не любит принимать участия в сиквелах, предпочитая оригинальные ленты.

Фото: Instagram/ellefanning

Как сообщала "Страна", Брэд Питт бросил алкоголь и наркотики после развода с Анджелиной Джоли.

Напомним также, что ранее Анджелина Джоли показала, что умеет управлять самолетом.