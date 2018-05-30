31 мая территория Украины останется в зоне теплой и сухой воздушной массы, но ожидается значительное падение атмосферного давления. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, осадков не ожидается, а ветер будет преимущественно северный, 7-12 м/с.

Фото: meteo.gov.ua

В восточных областях ночью ожидается +12-14°, днем +27-30°.

В южной части местами +31-33°, ночью ло +12 до +14°.

В Черниговской, Сумской и Харьковской областях +26-28° днем и +14-16° ночью.

В Карпатах ночью +8-13°, днем +17-22°.

В Киеве 31 мая без осадков. Ветер преимущественно северный, 7-12 м/с. Температура ночью +16-16°, днем +27-30°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 31 мая самая высокая температура днем была 33,1° в 1924 году, самая низкая ночью 4,2° в 1907 году.

А вот первый день лета в Украине также ожидается сухим и солнечным, но жара несколько остынет. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Фото: meteo.gov.ua

Температура в восточных регионах, Черниговской и Сумской областях ночью +9-11° тепла, днем +20-24°.

Н юге и западе ночью +9-14°, на побережье морей до +18°, днем +23-28°, на остальной территории ночью +6-11°, днем +20-25°.

В Киеве 1 июня без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-11°, днем 22-24°.

По состоянию на 9:00 среды, 30 мая, температура воды в Черном и Азовском морях была +19-23°; в Днепре возле Киева +21°.

Ранее "Страна" писала о том, что синоптик показала карту противостояния циклона и антициклона на территории Украины.

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