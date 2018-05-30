Российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве застрелили, вероятнее всего, из пистолета Макарова. Об этом сообщили в Нацполиции, передает УНН.

"На месте убийства были обнаружены три гильзы калибра 9 мм под "Макаров", - сообщили в полиции.

Кроме того, правоохранители подтвердили, что киллер сделал три выстрела в Бабченко, и все три пули попали в спину журналиста.

"Страна" собрала все подробности о шокирующем убийстве журналиста Аркадия Бабченко в онлайн-хронике.

Напомним, Бабченко был застрелен 29 мая в Днепровском районе Киева возле своей квартиры.

По данному факту открыто уголовное производство по ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко сообщил, что первая очевидная версия убийства – профессиональная деятельность Бабченко. Полиция обнародовала фоторобот подозреваемого в убийстве.