КГБ Беларуси задержала помощника президента – инспектора по Гродненской области Сергея Ровнейко при получении взятки в $200 тысяч.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства 30 мая.

"В результате проведенных по поручению главы государства оперативно-розыскных мероприятий с поличным при вымогательстве и получении взятки в размере $200 тыс. задержан помощник президента Республики Беларусь – инспектор по Гродненской области Ровнейко Сергей Васильевич", – говорится в сообщении.

В КГБ отметили, что в поле зрения оперативников Ровнейко попал более года назад в связи с информацией о неоднократных фактах получения взяток от различных лиц за решение вопросов, входящих в его компетенцию.

С санкции главы государства проведены оперативно-розыскные мероприятия по документированию противоправной деятельности должностного лица. При получении очередной взятки он задержан с деньгами в руках, – заявили в спецслужбе.

В отношении Сергея Ровнейко возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки должностным лицом в особо крупном размере. Ему грозит лишение свободы сроком до 15 лет. В настоящее время он находится в СИЗО.

Сергей Ровнейко был назначен помощником президента Беларуси – главным инспектором по Гродненской области в июне 2015 года.

Ранее "Страна" сообщала, что белорусский бизнесмен заявил, что украинская полиция вымогает $50 тысяч, чтоб не выдавать его бацьке.

Также директора украинского завода в Беларуси могли задержать за взятку - посол.