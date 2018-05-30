Сегодня, 30 мая, основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер сообщил, что его задержали в Мадриде по запросу России. Об этом финансист написал в своем микроблоге в Twitter.

"Я на заднем сиденье машины испанской полиции, еду в отделение по российскому ордеру на арест. В какое отделение меня везут, мне не говорят", - написал Браудер.

Фото: twitter.com/Billbrowder

Отметим, что ранее Интерпол неоднократно отказывал России в аресте Браудера.

Напомним, Уильям Браудер был работодателем аудитора Сергея Магнитского, который скончался в СИЗО "Матросская Тишина" в России в 2009 году. С 1995 по 2007 год Браудер был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России.

Затем Россия объявила бизнесмена в международный розыск по делу о хищении акций "Газпрома" на сумму около 3 млрд руб.

Как сообщала "Страна", ранее власти США аннулировали визу британского миллиардера Браудера.