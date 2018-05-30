Польша предложила ООН назначить спецпредставителя по Украине
Глава МИД Польши Яцек Чапутович, после окончания заседания Совета безопасности по украинскому вопросу, предложил ООН назначить спецпредставителя по Украине.
Об этом сообщает Радио Свобода.
"Мы обсуждали эту идею с польскими экспертами, я консультировался с Павлом Климкиным, и мы решили вынести эту идею на повестку дня", - пояснил польский министр в кулуарах.
По его словам, конкретной кандидатуры нет и для назначения на эту должность могут рассматриваться разные люди.
"Это решение должен принять Совет Безопасности, а некоторые ее члены имеют право вето - мы знаем, что определенные страны могут быть против. Но поскольку я слышал от российского представителя, что его страна готова выполнять минские договоренности - поэтому может уместно вынести это предложение на голосование", - пояснил ход дальнейших действий Яцек Чапутович.
Он отметил, что Нормандский формат, по его мнению, не очень успешный, поэтому привлечение к решению проблемы ООН, может существенно помочь изменить ситуацию на Донбассе.
Как сообщала "Страна", Венгрия и Украина проведут переговоры для урегулирования языковой проблемы. Представители МИД и Минобразования Украины и Венгрии договорились о встрече в июне.