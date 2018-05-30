Глава МИД Польши Яцек Чапутович, после окончания заседания Совета безопасности по украинскому вопросу, предложил ООН назначить спецпредставителя по Украине.

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Мы обсуждали эту идею с польскими экспертами, я консультировался с Павлом Климкиным, и мы решили вынести эту идею на повестку дня", - пояснил польский министр в кулуарах.

По его словам, конкретной кандидатуры нет и для назначения на эту должность могут рассматриваться разные люди.

"Это решение должен принять Совет Безопасности, а некоторые ее члены имеют право вето - мы знаем, что определенные страны могут быть против. Но поскольку я слышал от российского представителя, что его страна готова выполнять минские договоренности - поэтому может уместно вынести это предложение на голосование", - пояснил ход дальнейших действий Яцек Чапутович.

Он отметил, что Нормандский формат, по его мнению, не очень успешный, поэтому привлечение к решению проблемы ООН, может существенно помочь изменить ситуацию на Донбассе.

Как сообщала "Страна", Венгрия и Украина проведут переговоры для урегулирования языковой проблемы. Представители МИД и Минобразования Украины и Венгрии договорились о встрече в июне.