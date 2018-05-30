Груда металлолома осталась от легковушки, которая на въезде в Хмельницкий столкнулась с прицепом стоявшего на обочине КамАЗа. В результате ДТП погибли два человека и еще пятеро получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Хмельницкой области.

"Работники полиции расследуют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 29 мая около 23:50 часов по Винницкому шоссе, на въезде в город Хмельницкий", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, 38-летний местный житель, управлявший автомобилем Nissan Leaf, не учел дорожной обстановки, съехал на обочину и столкнулся с прицепом автомобиля КамАЗ под управлением 39-летнего жителя г. Красилов, который остановился на обочине дороги для ремонта.

Фото: hm.npu.gov.ua

"В результате ДТП двое пассажиров автомобиля Nissan, жители г. Хмельницкий 1985 и 1986 г.р., погибли на месте происшествия. Водитель Nissan и четверо пассажиров, среди которых 30-летняя женщина и трое детей 2007-2009 годов рождения, получили телесные повреждения различной степени тяжести. Пострадавшие госпитализированы в Хмельницкую областную больницу. Один ребенок находится в очень тяжелом состоянии", - сообщают в полиции.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 10 лет и права управлять транспортными средствами сроком до 3-х лет.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства ДТП. В суд направлены ходатайства о назначении ряда экспертиз, в том числе на состояние алкогольного опьянения. Водителя задержали.

"На данный момент установлено, что он (водитель - ред.) является должностным лицом мэрии Хмельницкого, которому также принадлежит легковой автомобиль, причастный к ДТП", - уточнили в пресс-службе ГУНП.

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