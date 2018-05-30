Компания Apple блокирует обновление приложения Telegram в App Store, начиная с середины апреля.

Об этом пишет Meduza.

"К сожалению, Apple не позволяет Telegram обновить свое IOS-приложение глобально с середины апреля", - заявили представители Telegram.

В разделе часто задаваемых вопросов отмечается, что при этом пользователи Android продолжают получать обновления приложения, включая последнюю версию, касающуюся новых правил Евросоюза работы с персональными данными.

Роскомнадзор начал блокировку Telegram на территории России 16 апреля. Поводом к блокировке стал отказ мессенджера предоставить ФСБ ключи шифрования переписки пользователей.

Напомним, что ранее в ОБСЕ призвали Россию отменить блокировку Telegram.

Как сообщала "Страна", настоящей причиной блокировки Telegram могли стать планы основателя мессенджера Павла Дурова по запуску своей криптовалюты.