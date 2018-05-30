Сегодня, 30 мая, в заседании Кабинета министров принимают участие более 20 детей. Об этом сообщает "Украинская правда".

Дети зашли в зал вслед за премьер-министром Владимиром Гройсманом. Четверо самых маленьких сели по обе стороны от главы правительства, другие заняли места среди министров.

Вице-премьер Павел Розенко в шутку предположил, что это "какой-то троллинг", ведь рядом с ним занял место похожий на него подросток в очках.

Гройсман пояснил, что это никакой не троллинг, а заседание, посвященное Дню защиты детей, который отмечается 1 июня.

Фото: pravda.com.ua

Фото: pravda.com.ua

Как сообщала "Страна", в Торецке из-за обстрела эвакуировали 28 детей из центра реабилитации.

Также "Страна" писала о гибели 107 мирных жителей на Донбассе с начала года. Также напомним, что на Донбассе под обстрелом погибла девочка, которой три дня назад исполнилось 15 лет.