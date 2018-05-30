Экс-президент Украины возглавил наблюдательный совет самого маленького банка в стране
Бывший президент Украины Виктор Ющенко возглавил наблюдательный совет Альпари Банка (Киев).
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные банка в системе раскрытия информации Нацкомиссии ценных бумаг и фондового рынка.
Отмечается, что Ющенко был избран на эту должность решением единственного владельца финучреждения 25 мая.
Также сообщается, что ранее главой наблюдательного совета банка был экономист и политик Владимир Лановой.
Известно, что НБУ зарегистрировал Альпари Банк 26 октября 2012 года.
По данным Нацбанка, на 1 января 2018 года единственным акционером банка являлся Бахтари Хедаятоллах.
Согласно данным регулятора, на 1 января 2018 года по размеру чистых активов (206,126 млн грн) банк занимал 84-е место среди 84 действовавших в стране банков.
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