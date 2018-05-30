Полиция изъяла все записи с камер наблюдения и собирается назначить судмедэкспертизу тела убитого в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко.

Об этом сообщают "Украинские новости".

По словам спикера Нацполиции Ярослава Тракало, судмедэкспертиза тела даст ответ на вопрос, из какого оружия застрелили журналиста.

При этом орудия убийства на месте преступления не нашли.

Бабченко был убит из огнестрельного оружия в спину несколькими выстрелами.

Также, по словам Тракало, правоохранительные органы изъяли записи с камер видеонаблюдения из ближайших зданий возле места убийства. "Все (записи) изымали еще вчера", - сказал он.

По его словам, они анализируются. При этом, полиция пока не называет сколько версий убийства отрабатываются.

"Прошла только ночь. Дайте поработать полиции", - отметил Тракало.

По его словам, все версии будут озвучены в ближайшее время.

"Страна" ведет онлайн-репортаж о событиях вокруг гибели известного российского журналиста.

Полицейские опрашивают всех без исключения жильцов дома в Киеве, где проживал убитый накануне российский журналист Аркадий Бабченко.