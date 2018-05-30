После обвинений в том, что убитому в Киеве журналисту Аркадию Бабченко не дали разрешение на жительство в Чехии (после его отъезда из РФ), МВД страны опровергло такие заявления.

МВД Чехии заявило, что убитый в Киеве российский журналист не просил убежища, и призвало прекратить спекуляции по поводу косвенной вины министерства в убийстве.

"МВД четко заявляет, что господин Бабченко не просил разрешения на временное или постоянное проживание или убежище в Чехии", - говорится в заявлении.

В МВД добавили, что сожалеют о смерти журналиста, но отвергают предположение, что гибель Бабченко могла стать результатом слабости МВД.

В ведомстве также призвали прекратить угрозы в соцсетях в адрес отдельных сотрудников МВД.

Накануне издание Aktualne написало, что Аркадий Бабченко прибыл в Чехию в феврале 2017 года, однако уехал чуть меньше чем через полгода, потеряв надежду получить вид на жительство.

Журналист Ондржей Соукуп, который знал Бабченко, рассказал, что когда тот уехал из Праги в прошлом году, то говорил, что единственный способ остаться - просить политического убежища, однако он не хотел этого делать, поскольку это означало бы потерять возможность покидать территорию Чехии минимум год.

Напомним, что "Страна" ведет онлайн-репортаж о событиях вокруг гибели известного российского журналиста.

Ранее "Страна" писала, что известно об убитом журналисте Аркадии Бабченко.