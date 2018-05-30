В среду 30 мая в 09:00 началось открытое рейтинговое интернет-голосование за участников Совета общественного контроля при НАБУ.

Об этом сообщается на сайте Национального антикоррупционного бюро.

Голосование проходит по ссылке до 21:00 30 мая 2018 года.

К участию в голосовании допускаются граждане, проживающие на территории Украины. Один человек может проголосовать не более чем за 15 участников.

Список участников конкурса по избранию РГК при НАБУ и информация о них размещены на сайте Бюро.

Каждому избирателю для голосования отведено 15 минут. Для того, чтобы сделать выбор, нужно: перейти на страницу голосования по ссылке, нажать кнопку "Начать голосование", пройти тест и согласиться с условиями голосования; указать электронный адрес - на него вышлют код подтверждения; указать номер мобильного телефона, на который будет отправлено sms-сообщение с кодом.

Последний шаг - выбрать кандидатов, поставив отметки напротив их фамилий и нажать кнопку "Проголосовать".

Согласно Закону "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" Совет общественного контроля образуется в составе 15 человек. Ее задача - обеспечивать прозрачность и общественный контроль за деятельностью НАБУ.

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