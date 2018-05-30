Сегодня, 30 мая, в Киеве с фасада Дома профсоюзов, который пострадал от пожара в 2014 году во время событий на Майдане, начали снимать баннер, который закрывал здание.

Видео с места событий публикует ТСН Live.

Cудя по "стриму", временные строительные конструкции останутся еще на уровне первых двух этажей и верхней части здания. Здесь работы по реконструкции здания будут продолжаться.

Напомним, Дом профсоюзов на Майдане Независимости в Киеве накрыли большим панно к Евровидению в 2017 году.

Панно состоит из двух полотен. На одном видна цепь, а также надпись на английском: "Freedom is our religion", что в переводе означает "Свобода - это наша религия".

Фото: facebook.com/livetsn

Ранее обещали, что забор вокруг Дома профсоюзов полностью исчезнет ко Дню Независимости, 24 августа. К этому времени строители должны закончить все внутренние и фасадные работы, установить подсветку и провести благоустройство вокруг Дома профсоюзов.

Как сообщала "Страна", на ремонтные работы было запланировано около 180 млн грн.

В здании не будет развлекательных центров, кафе и других заведений. После реконструкции будет выделена площадь для музея Революции.

Напомним, в феврале прошлого года был завершен демонтаж незаконной надстройки на Доме профсоюзов, возведенной в марте 2015 года.

Отметим, Дом профсоюзов практически полностью сгорел во время событий 18-20 февраля 2014 года в ходе Революции Достоинства.