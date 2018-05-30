В Совете Европы призывают провести быстрое и полное расследование убийства российского журналиста Аркадия Бабченко, которого убили выстрелами в спину на улице Никольско-Слободской в Киеве.

"В Украине и России журналисты подвергаются нападениям и арестам с тревожной скоростью. Убийство Аркадия Бабченко должно быть расследовано быстро и в полной мере", - написал спикер генсека Совета Европы Даниэль Хольтген написал на своей странице в Twitter.

Фото: twitter.com/CoESpokesperson

Аркадий Бабченко - российский журналист, блогер. Открыто критиковал режим президента России Владимира Путина. После начала преследований в России переехал жить в Прагу, потом - в Украину.

Служил на Северном Кавказе, участвовал в первой и второй чеченских войнах. После окончания службы занялся журналистикой.

Как сообщала "Страна", в СБУ заявили, что помогают полиции в расследовании убийства журналиста Бабченко.

Напомним также, что в России заявили, что обвинения в причастности к убийству Бабченко - это продолжение курса на русофобию.