Сотрудники более чем полусотни крупных международных организаций десятилетиями напролет меняли гуманитарную помощь на интимные услуги в лагерях для беженцев в Сьерра-Леоне, в Гвинее, Либерии.

Об этом стало известно из 84-страничного доклада агентства ООН по делам беженцев, который попал в руки журналистов британской The Times.

Отчет частично опубликован. В нем приводятся чудовищные подробности.

В частности, в гвинейском пункте временного размещения за секс можно было получить один килограмм крупы, несколько листов пластика. Или пару школьных учебников - если сама школьница перед этим "тесно" пообщалась с тем, кто эти учебники выдает.

Как пишет The Times, по сути, это циничное принуждение к проституции и педофилия в исполнении работников той же ООН, "Врачей без границ", Комитета спасения и других лиц, многие из которых, очевидно, остались безнаказанными.

ООН знала об обмене еды на секс в лагерях для беженцев. Некоторые организации лишь провели внутренние , а значит закрытые расследования. По итогам, уволили всего несколько сотрудников, личности которых не были раскрыты и к ответственности эти люди привлечены не были.

По сути работники гуманитарных миссий использовали паек как приманку. Как рассказал беженец в Гвинее, если вы увидели молодую девушку с обновкой, то есть лишь один способ как она ее получила.

"Все-таки вполне определенный контингент людей идет в такие гуманитарные миссии, которые отправляются в дальние и неблагополучные страны. С одной стороны это искренне верующие в гуманизм люди, а с другой стороны люди как минимум коррумпированные, которые любят ловить рыбку в мутной воде, и это может быть связано с продажей гуманитарных товаров, которые должны выдаваться бесплатно", - говорит Станислав Бышок, политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO.

Все началось еще в феврале этого года, когда выяснилось, что сотрудники миссии Oxfam, которые помогали людям пережить землетрясение на Гаити, в перерыве склоняли несовершеннолетних к интиму. В награду давали им еду. Все это происходило в 2011 году. Менеджмент организации был в курсе, но предпочел закрыть глаза. Более того, организация сама арендовала виллы, куда приглашали проституток.

Для понимания, Oxfam - это крупное гуманитарное объединение, которое работает в 90 странах. Деньги получает, в том числе, от британского правительства - каждый год по 32 миллиона фунтов стерлингов. И вот куда шли эти средства, например в Южном Судане.

"Мы проводили конфиденциальные опросы 120 сотрудников, и результаты были шокирующими. Мы узнали, что они были свидетелями изнасилования или подверглись изнасилованию. Примерно один из десяти говорил, что испытывал нежелательный сексуальный контакт", - рассказала Хэлен Эванс, бывший начальник службы охраны Oxfam.

В статье The Times описываются события 16 летней давности. По мнению специалистов, доклад ООН не хотели публиковать раньше. Опасались, что в гуманитарной сфере может начаться кризис. Мол, не все же там извращенцы. Так или иначе, сексуальная эксплуатация в этом секторе расследуется. Доступ к дотациям может быть перекрыт полностью.

"Мы ожидаем, что доклад полностью прояснит ситуацию с прозрачностью и в срочном порядке. Мы готовы пересмотреть и при необходимости прекратить финансирование любого партнера, который не следует необходимым этическим стандартам", - заявила Майя Косьянич, представитель Еврокомиссии.

Впрочем, перестать платить деньги это первый шаг. Второй - реформы. Их подробно описывают в докладах ООН. Только если сопоставить два случая таких утечек - между ними разница 8 лет. И никаких доказательств того, что сейчас с интимом за еду покончено - нет.

"В Кении где-то 5 лет назад миссионеры, которые приехали в Африку якобы предоставлять гуманитарную помощь, были обвинены и некоторые заключены под стражу за сексуальные домогательства, особенно к мальчикам", - поведала Лубинда Хаабазока, публицист, кандидат экономических наук.

Что будет дальше с организациями, которые должны помогать, а не развращать, можно только догадываться.

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