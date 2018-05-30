Местные власти считают причиной масштабного лесного пожара в Херсонской области поджоги.

Об этом сообщает УНН.

Ликвидация пожара на территории Олешковского лесоохотничьего хозяйства в Херсонской области продолжается. Лесной пожар, по данным местных властей, вызван поджогами неизвестными лицами.

"По состоянию на 9:00 угрозы населенным пунктам нет", - говорится в сообщении Гослесагентства.

К ликвидации пожара уже привлечено 351 человек и 94 единицы техники, в том числе авиация.

Напомним, что лесной пожар в Херсонской области, который начался 28 мая, охватил уже около 580 га.

Как сообщала "Страна", 28 мая, около 13.30 на территории Раденского лесничества Олешковского лесного хозяйства возникло возгорание лесной подстилки и леса.