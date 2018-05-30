Причиной гигантских лесных пожаров в Херсонской области назвали поджоги
Местные власти считают причиной масштабного лесного пожара в Херсонской области поджоги.
Об этом сообщает УНН.
Ликвидация пожара на территории Олешковского лесоохотничьего хозяйства в Херсонской области продолжается. Лесной пожар, по данным местных властей, вызван поджогами неизвестными лицами.
"По состоянию на 9:00 угрозы населенным пунктам нет", - говорится в сообщении Гослесагентства.
К ликвидации пожара уже привлечено 351 человек и 94 единицы техники, в том числе авиация.
Напомним, что лесной пожар в Херсонской области, который начался 28 мая, охватил уже около 580 га.
Как сообщала "Страна", 28 мая, около 13.30 на территории Раденского лесничества Олешковского лесного хозяйства возникло возгорание лесной подстилки и леса.
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