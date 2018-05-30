НАК "Нафтогаз Украины" начал процесс взыскания с ПАО "Газпром" (РФ) долга в 2,6 млрд долларов в зарубежных судах во исполнение решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в украинском правительстве.

По словам источника, работа ведется в Швейцарии, Нидерландах и Великобритании в рамках статьи 5 Нью-Йоркской конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений.

"Газпром" наверняка будет оспаривать арест в местных судах. Если суд откажет, тогда можно будет сказать, что наложен арест", - отметил источник.

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" по иску к "Газпрому" и таким образом "Нафтогаз" добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку "Газпромом" согласованных объемов газа для транзита. Также "Газпром" должен оплатить 2,56 млрд долларов в пользу "Нафтогаза". За задолженность будут начислять проценты - 526 тысяч долларов в день, начиная с 1 марта.

Однако "Газпром" после решения Стокгольмского арбитража не в свою пользу заявил об инициировании расторжения контрактов на поставку и транзит газа с НАК "Нафтогаз Украины".

После этого Украина конфисковала все средства российского "Газпрома", которые находились на территории Украины.

Ранее "Страна" писала отом, что Газпром подписал мировое соглашение с Еврокомиссией.