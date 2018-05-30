Внефракционный народный депутат Надежда Савченко, арестованная по подозрению в подготовке терактов, написала "рецензию" на книгу беглого нардепа Александра Онищенко "Петр Пятый". Напомним, ее Савченко начала читать в заключении и даже приходила с ней в суд.

Свой отзыв Савченко опубликовала на странице в Facebook.

"Прочитала книгу Александра Онищенко "Петр Пятый" и не могу не написать на нее свой отзыв. В ней правда каждое слово. Возможно не обо всех и еще не до конца. Здесь, скорее всего, Александр Онищенко еще не до конца преодолел в себе гуманизм и оставил украинцам персоналии украинской политики на выбор президента Украины взамен "незаменимому" Петру Алексеевичу, хотя выбирать нам, украинцам, больше некого из действующих политиков, потому что все они такие же, как Порошенко, и Онищенко это хорошо знает", - пишет Савченко.

Савченко отметила эпизод в книге о специальном лифте, которым Порошенко возил "миллионы долларов кэшем в черных сумках" и отметила главную мораль повествования.

"Мораль этой истории проста: президент не готов разделить с народом поражения и стоять рядом с ним до конца - любого, победного или провального. Только до победного - тогда он появится первым в ореоле славы", - эти слова Савченко считает самым страшным откровением.

Также она уверяет, что в книге Онищенко, больше всего ее пронял юмористический "эпилог, написанный с душой".

Фото: facebook.com/Savchenko.Nadiia

Как сообщала "Страна", 22 мая, в зал Апелляционого суда Киева, где рассматривали жалобу защиты нардепа Надежды Савченко на продление ее ареста, она пришла с книгой беглого нардепа Александра Онищенко "Петр Пятый".

"Когда-нибудь я попрошу у автора автограф. Он рассказал всю правду. Я думаю, что олигархи тоже должны написать такую книгу, чтобы рассказать всю правду про каждого. Про себя в том числе. Я ее читаю. Подпишу, когда увижусь с автором", - сказала Савченко журналистам.

Ранее Онищенко заявил, что НАБУ передало в суд его дело после анонса книги "Петр Пятый".