Посольство России в Киеве увешали фотографиями Бабченко
В среду, 30 мая, после убийства российского журналиста Аркадия Бабченко у здания российского посольства в Киеве собрались люди.
Они участвуют в акции после вчерашнего убийства. К зданию посольства РФ принесли черно-белые фотографии журналиста.
Снимки обнародовал журналист Владимир Рунец.
Фото: facebook.com
Известного российского журналиста, проживающего с 2017 года в Киеве, Аркадия Бабченко застрелили в своем доме, в Днепровском районе столицы.
Напомним, что полиция опрашивает всех жильцов дома, где застрелили журналиста Бабченко.
Как сообщала "Страна", в СБУ заявили, что помогают полиции в расследовании убийства журналиста Бабченко.
"Страна" ведет онлайн-репортаж после убийства журналиста.
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