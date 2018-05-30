В среду, 30 мая, после убийства российского журналиста Аркадия Бабченко у здания российского посольства в Киеве собрались люди.

Они участвуют в акции после вчерашнего убийства. К зданию посольства РФ принесли черно-белые фотографии журналиста.

Снимки обнародовал журналист Владимир Рунец.

Фото: facebook.com

Известного российского журналиста, проживающего с 2017 года в Киеве, Аркадия Бабченко застрелили в своем доме, в Днепровском районе столицы.

Напомним, что полиция опрашивает всех жильцов дома, где застрелили журналиста Бабченко.

Как сообщала "Страна", в СБУ заявили, что помогают полиции в расследовании убийства журналиста Бабченко.

"Страна" ведет онлайн-репортаж после убийства журналиста.