Расследование убийства Аркадия Бабченко еще только ведется, а "Украина уже обвиняет в причастности спецслужбы Российской Федерации - это продолжение курса на русофобию". Такое заявление сделал глава российского МИД Сергей Лавров, передает ТАСС.

"Трагедия вчера очередная в Киеве. Аркадий Бабченко был убит, застрелен в подъезде собственного дома, и уже премьер-министр украинского правительства заявляет от том, что это сделали российские спецслужбы . Расследование еще не начиналось, но сейчас, наверно, начнется. Поэтому эта мода, которую задают авторы такого рода ведения международных дел, она очень печальна",- сказал Лавров.

Напомним, поздно вечером 29 мая в Киеве на пороге своей квартиры был смертельно ранен выстрелами в спину российский журналист Аркадий Бабченко. От полученных ранений он скончался в карете скорой помощи.

Сразу после этого ряд украинских политиков заявили о том, что в этом преступлении явно усматривается российский след.

В частности, нардеп Геращенко проанонсировал, что "российский след" станет одной из главных версий убийства.

Аналогичное мнение высказала глава комитета Верховной Рады по свободе слова Виктория Сюмар, которая заявила, что "стиль убийства присущ путинскому режиму".

Пост в соцсети о "российском следе" в убийстве журналиста Бабченко опубликовал и нардеп-радикал Игорь Мосийчук.

Фото: facebook.com/igor.mosijcuk

"По улицам Киева ходит смерть. Ее отец сидит в Кремле и хихикает", - написал Мосийчук.

Ранее "Страна" писала о том, что ныне убитый журналист Аркадий Бабченко воспитывал шестерых приемных детей.