Лесной пожар в Херсонской области, который начался 28 мая, охватил уже около 580 га.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

"Олешковское лесоохотничье хозяйство. Раденское и Олешковское лесничество. Площадь пожара составляет ориентировочно 580 га леса, из них 265 верхового", - говорится в сообщении.

Напомним, что 29 мая украинские спасатели продолжили борьбу с лесным пожаром в Херсонской области, который охватил уже 130 гектаров вблизи села Раденск Олешковского района. Для борьбы с огнем снова начали использовать пожарную авиацию.

28 мая, около 13.30 на территории Раденского лесничества Олешковского лесного хозяйства возникло возгорание лесной подстилки и леса.

Как сообщала "Страна", 29 мая в Украине было жарким, почти на всей территории страны высокая угроза пожаров.