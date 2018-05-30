Сегодня, 30 мая, Служба безопасности Украины даст комментарии по обстоятельствам убийства в Киеве журналиста Аркадия Бабченко. Брифинг для СМИ планируется во второй половине дня.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"СБУ обязательно обнародует информацию по этому поводу в среду", - сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская.

При этом она не уточнила, в котором часу и в каком формате это будет.

"СБУ оказывает в рамках своих полномочий помощь полиции в этом расследовании", - добавила Гитлянская.

Как сообщала "Страна", полиция опрашивает всех жильцов дома, где застрелили журналиста Бабченко.

Напомним также, что в ОБСЕ потребовали от Украины немедленно расследовать убийство Бабченко.

Убийство российского журналиста Аркадия Бабченко произошло 29 мая в доме на улице Никольско-Слободской в Днепровском районе Киева. "На линию 102 поступило сообщение от врачей: им позвонила женщина и сказала, что обнаружила в доме своего мужа в крови. От полученного ранения, предварительно - в спину, пострадавший скончался", – сообщила начальник отдела коммуникаций полиции Киева Оксана Блищик в Facebook.





