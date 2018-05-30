Полицейские опрашивают всех без исключения жильцов дома в Киеве, где проживал убитый накануне российский журналист Аркадий Бабченко.

Об этом сообщает "Укринформ".

На въезде во двор дома на улице Никольско-Слободской правоохранители также останавливают все автомобили с целью выяснения деталей убийства.

Опрашивают всех возможных свидетелей, изучают информацию на видеорегистраторе.

На месте работают около 50 участковых полицейских.

Напомним, Аркадий Бабченко - российский военный журналист, писатель. В последнее время работал на телеканале ATR. Полиция уже составила фоторобот вероятного убийцы. Среди версий правоохранители называют профессиональную деятельность и общественную позицию журналиста.

Фото: ukrinform.ru/Анатолий Сирык

Фото: ukrinform.ru/Анатолий Сирык

Фото: ukrinform.ru/Анатолий Сирык

Фото: ukrinform.ru/Анатолий Сирык

Фото: ukrinform.ru/Анатолий Сирык

Как сообщала "Страна", убийство российского журналиста Аркадия Бабченко произошло 29 мая в доме на улице Никольско-Слободской в Днепровском районе Киева.

"На линию 102 поступило сообщение от врачей: им позвонила женщина и сказала, что обнаружила в доме своего мужа в крови. От полученного ранения, предварительно - в спину, пострадавший скончался", – сообщила начальник отдела коммуникаций полиции Киева Оксана Блищик в Facebook.

Ранее журналистка Ирина Ромалийская сообщила, что убитому в Киеве журналисту Аркадию Бабченко ранее поступали угрозы.