В семье убитого российского журналиста Аркадия Бабченко воспитывались шестеро приемных детей. Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Александр Фельдман.

Фото: facebook.com

"Мало кто знает, что у российского журналиста Аркадия Бабченко, застреленного в Киеве, было 6 (шесть) приёмных детей, из которых трое приходятся друг другу родными братьями и сестрами. Опекуном была и остаётся мать Аркадия - Юлия Александровна, с которой дети до сих пор живут в съёмной трёхкомнатной квартире", - сообщил он.

В посте говорится о том, что семья Бабченко забрала этих детей из детских домов. Все они были "очень сложные".

Фото: facebook.com

"Семья Бабченко много лет поднимала их на ноги своими скромными силами. Учила, развивала, занималась. Бабченко, его жена и мать смогли выстроить строгий распорядок, чтобы дети приучались друг другу помогать: кто когда убирает, готовит, идет за продуктами. В доме у каждого ребёнка появились занятия и обучающие хобби (музыка, танцы, рисование, спорт). Рита занимается в балетной школе, Люда играет на фортепиано и рисует. Кристина и Рома легко справляются с техникой, помогая матери Бабченко редактировать документы на компьютере", - написал в соцсети Фельдман.

Ранее "Страна" писала о том, что вечером 29 мая в Киеве вна пороге своей квартиры был смертельно ранен российский журналист Аркадий Бабченко, который с 2017 года жил в столице Украины.

Также мы сообщали о том, что Омелян после убийства Бабченко заявил, что нужно сэечь Москву.